Ativista se arrependeu de votar no Lula. A influencer Nikki Vargas, viralizou nas redes sociais após postar um vídeo em que admite que “era mais feliz no governo Bolsonaro”. Trata-se de um trecho de uma transmissão ao vivo da página Ajudar O Povo de Humanas, na qual a administradora se mostra abalada e se queixa do cenário político.

No vídeo que viralizou, ela se mostra desiludida, avisando que irá parar de publicar conteúdo político.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Eu não ligo mais para política, não quero saber de política na minha página. Vocês não vão ver mais posts de política – declarou.

Em seguida, aos prantos, a influenciadora desabafou:

– Eu era mais feliz no governo Bolsonaro, cara. Verdade. E eu odeio Bolsonaro. Mas eu era mais feliz no governo Bolsonaro – relatou, entre choros e “risos de nervoso”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a gravação ser amplamente compartilhada por figuras da direita, como os deputados Mario Frias (PL-SP) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Nikki fez questão de frisar em sua página, nesta segunda-feira (5), que “não deixou de gostar do Lula”, ainda que tenha críticas.

– Eu não ligo mais pra política, porém da pra ver que o povo de direita é mal. Eu tenho direito de ter opinião. Não deixei de gostar do Lula, porém eu tenho minhas críticas. Isso não me faz de direita. Por isso eu sinceramente vou embora da internet, as pessoas são cruéis – disparou. Ativista se arrependeu​

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja também: Caminhão desgovernado se choca contra prédio residencial em Manaus clicando aqui.

Veja notícias ao vivo em: Amazônia TV clicando aqui.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

https://twitter.com/BolsonaroSP/status/1665761179526889483?t=ZiwCad_tbDOJdMO-awPFog&s=19

Redação AM POST