Assista: Balão de ar quente pega fogo, mata 2 pessoas e deixa uma gravemente ferida

Redação AM POST

Nessa sábado, 01, um vídeo postado nas redes sociais mostra o momento em que um balão de ar quente pega fogo e explode. Um casal morreu e a filha deles foi internada em estado grave após após o acidente.

A família fazia um passeio turístico na região de Teotihuacan, no México, quando o balão começou a pegar fogo. José Nolasco, 50, e Viridiana Becerril, 39, morreram na hora. A filha deles, Reyna Gloria Sarmiento, pulou do balão e foi hospitalizada.

Reyna teve um braço quebrado e queimaduras de segundo grau. Após o desastre, o piloto do balão fugiu e seu paradeiro segue desconhecido.

A polícia investiga a fuga e se o acidente foi causado por um vazamento de combustível do tanque de armazenamento, como suspeita os familiares.

Hot air balloon catches fire near Mexico City, killing 2 people and injuring a young girl who fell to the ground pic.twitter.com/6sBAV5dvLD

— BNO News Live (@BNODesk) April 1, 2023