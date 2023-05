Nesta sexta-feira, 26, a influenciadora Bianca Andrade, conhecida como ‘Boca Rosa’, aumentou rumores de que esteja vivendo um romance com o modelo transexual Sam Porto. Após postar um vídeo de um beijão dos dois no Instagram, a empresária posou ao lado dele no São Paulo Fashion Week.

Em uma entrevista recente ao TV Fama, Bianca negou os rumores e disse que o vídeo do beijo é para uma sessão de fotos. Na gravação que viralizou nas redes sociais, a ex-BBB mostrou um momento mais íntimo com Sam, enquanto batia um papo com o modelo, e se mostrava completamente ‘rendida’ por ele.

Vale destacar que ela já se assumiu como pansexual, ou seja, sente atração por pessoas, independente de sua identidade de gênero ou sexo biológico.

Redação AM POST