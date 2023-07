Assista: Britney Spears é agredida com tapa no rosto por segurança de jogador

A cantora Britney Spears, de 41 anos, foi agredida na última quarta-feira (5) por um segurança do jogador de basquete, nova promessa da NBA, o ala-pivô francês Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs.

A “princesa do pop” tentou se aproximar do jogador, de 19 anos, quando levou um tapa no rosto, segundo informações do site TMZ.

O caso ocorreu em um restaurante de um hotel em Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos. O local estava repleto de fãs da cantora, e ela teria avistado “Wemby” para tirarem uma foto.

Assim que Britney encostou no ombro direito do jogador, um dos seguranças de Wembanyama acertou o rosto da cantora com o golpe. Ele se desculpou na sequência, mas a artista apresentou queixa à polícia.

Posteriormente, foi registrado um boletim de ocorrência sobre o ocorrido.

POPLIST| IT'S BRITNEY BITCH. O portal norte-americano TMZ divulgou nesta sexta-feira, 7, as imagens do momento em que Britney Spears é agredida pelo segurança do jogador da NBA, Victor Wembanyama. A cantora teria tentado uma foto com o atleta quando a agressão aconteceu. pic.twitter.com/9jnNXyKK15 — BT Mais (@belemtransito) July 7, 2023