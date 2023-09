Assista: Bruno Mars é flagrado gravando vídeo em rua de São Paulo

Antes de sair do País, Bruno Mars, de 37 anos, foi flagrado gravando o vídeo em homenagem ao Brasil. A gravação foi feita por uma fã do artista, que mora na rua onde ‘Bruninho’ filmou em São Paulo. O cantor chegou a colocar o celular no chão para fazer a gravação.

“Não vou te perdoar, Bruninho, por não ter vindo tomar café em casa”, escreveu ela, que também afirmou estar arrependida de não ter ido passear com os cachorros quando viu o cantor.

Após a repercussão das imagens da câmera de segurança, os fãs de Bruno começaram a fazer memes com o momento. “A sagacidade dele para conseguir gravar. Colocou o celular no chão sem medo de ser assaltado (risos)”, disse um internauta. “Rápido demais gente, gravou no modo turbo”, escreveu outro. “Dança gatinho, dança”, falou mais uma pessoa.

Bruno Mars é flagrado gravando vídeo em rua de São Paulo pic.twitter.com/AS0H70TNqT CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — AM POST (@portalampost) September 15, 2023