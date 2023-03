Assista: Cantor de forró nega que tenha dado calote em músicos para comprar cachorro caro para sua esposa em Manaus

Redação AM POST*

O cantor, Kaio Estilizado, dono da banda Forró Genial, se manifestou nas redes sociais negando que tenha dado calote em seus músicos após comprar um cachorro caro para sua esposa em Manaus.

De acordo com Kaio, o animal foi comprado depois de ter pago a banda, que foi contratada por cachê com recebimento após apresentação. “Eu comprei esse cachorro para minha esposa numa segunda-feira, sendo que no domingo eu já tinha pago para os meus músicos. Então o dinheiro que eu comprei esse cachorro foi dinheiro meu”, explicou.

A declaração do cantor aconteceu após músicos exporem a situação em páginas de fofoca no Instagram. “Dono de banda de forró, fica devendo músico para comprar cachorrinho de R$1,2 mil para sua namorada. A namorada fugiu com outro no dia do aniversário dele”, disse um dos músicos em áudio vazado.

“Se eu ficar chateado é pior ainda, se me jogar na Mix não vai receber, se for mandar me matar também não vai receber. Então tem que esperar mano”, respondeu Kaio Estilizado no áudio vazado.