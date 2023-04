Assista: Cantora acusa dono de banda de forró de calote e agressão em Manaus: “pisava no meu pescoço, me batia, me xingava”

Redação AM POST*

A cantora Bruninha Charly, de 19 anos, acusou o forrozeiro Maykinho, dono da banda Feras do Forró, de agressão física e psicológica além de não lhe pagar salário no período de um ano em que ficou no grupo. A denúncia foi feita em vídeo publicado por ela no Instagram. O homem nega as acusações.

De acordo com a jovem, ela não tem família em Manaus e morava na casa forrozeiro, foi quando começou a sofrer as agressões.

“Eu não tenho família em Manaus. Ele me expulsava da casa dele e a única pessoa que eu tinha naquele momento era ele. Atualmente eu estou com trauma, eu sonho com ele, eu ouço a voz dele e acordo assustada”, relatou.

“Maykinho tu é o culpado por isso, é o culpado do meu sofrimento, do que eu estou passando. Eu quero justiça pela minha voz de tudo que você fez comigo durante esse 1 ano que eu fiquei na sua banda e você nunca me pagou. Você me ajudava com dinheiro de Uber. Ele pisava em cima do meu pescoço. Ele pisava, me batia, me xingava. Por um ano eu aguentei isso, um ano eu não sendo paga, uma ano eu com medo. Foi isso que aconteceu eu tinha medo”, disse ela chorando.

A jovem afirma que as agressões a fizeram perder seus instrumento de trabalho que é a voz. “Faz 29 dias que perdi minha voz por causa das agressões. Ela foi tomada de mim. Pisaram no meu pescoço, me bateram, me expulsaram, eu não tenho culpa de nada”, diz a cantora chorando.

Bruninha Charly revela ainda que foi dopada por medicamentos e manipulada a gravar vídeos. Ela afirma que um Boletim de Ocorrência (BO) contra o cantor foi registrado.

Em sua defesa, Maykinho também fez um breve vídeo no Instagram. Ele negou as agressões e disse que toda a verdade seria contada. “Não vou ficar rebatendo nada porque a internet é maldosa, doente. Mas amanhã eu me pronuncio falando a verdade, mostrando provas. A gente não sabe o que fala mas Deus sabe o que faz”, afirmou ele, que se disse “chocado” com o ocorrido.