Assista: Cara de Sapato rebate boatos de que teria proposto relação aberta com Amanda

Antônio ‘Cara de Sapato’, de 33 anos, rebateu nas redes sociais, nesta quinta-feira (10), os boatos de que ele e Amanda Meirelles, de 32 anos, mantinham uma relação aberta às escondidas do público. O lutador reforçou que nunca se envolveu romanticamente com a médica e lamentou que algumas pessoas tentem colocá-lo como vilão da história.

De acordo com o jornal Extra, os ex-BBBs estariam mantendo um romance secreto. Amanda teria pedido pelo fim do namoro após Sapato sugerir um relacionamento aberto. Os boatos também afirmam que o lutador teria sugerido um suposto acordo de fidelidade.

“Hoje acordei com uma fake news que me deixou muito chateado”, disse. O lutador, que realizará uma cirurgia nesta sexta (11), contou que a desinformação tem aumentado seu estresse. “Ter que lidar com isso logo hoje é muito cansativo”.

“Estão tentando criar narrativas sobre mim, minha conduta como homem, que simplesmente não existem. Eu e a Amandinha construímos uma relação de amizade incrível no programa, e que só se fortaleceu aqui fora, mas nunca existiu um namoro ou um acordo. Diversas vezes, tanto eu quanto ela, já falamos sobre isso”, continuou.

“Continuamos amigos, continuaremos sempre apoiando um ao outro quando for preciso. É incrível como conseguem distorcer uma coisa tão genuína em uma coisa tão suja. O que mais me decepciona nessa história toda é tentarem me colocar como uma pessoa irresponsável afetivamente, e não vou aceitar essa posição de vilão.”, finalizou.

O ex-BBB afirmou que tomará as medidas cabíveis contra a divulgação de notícias falsas a seu respeito.

