Assista: Cara de Sapato se pronuncia após ser expulso por assédio do BBB23

Redação AM POST

O lutador de MMA Antônio Cara de Sapato se pronunciou pela primeira vez neste sábado, 18/3, através das redes sociais, desde que foi eliminado do BBB 23, por importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez. Ele publicou um vídeo em seu perfil do Instagram onde pede desculpas pelo episódio que levou a sua eliminação junto a de MC Guimê.

“Eu não vim aqui antes porque foi tudo muito conturbado pra mim, aconteceu muito rápido e me deixou muito triste”, diz Cara de Sapato no início do vídeo.

“Sempre prezei pelo cuidado e bem estar de todas as pessoas e, sinceramente, eu nunca imaginei na minha vida me envolver numa situação como essa que estou vivendo agora. No momento eu não percebi que podia estar passando dos limites. Pra mim é um momento de desconstrução”, disse o lutador.

Sapato aproveitou pediu desculpas para Dania, para sua família e também para todas as mulheres que foram atingidas com a atitude dele. “Eu sou um lutador e eu luto pelas boas causas. Eu aprendi tanto a comemorar as minhas vitórias como aprender com meus erros e com as minhas derrotas. E é exatamente o que eu tô fazendo agora… Aprendendo e amadurecendo com tudo isso, com toda essa situação.” Por fim, ele finalizou agradecendo as pessoas que mandaram mensagens de carinho e também aquelas que apontaram o erro dele.

