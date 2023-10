Assista: Carlinhos Maia cobra governo Lula e famosos que o apoiaram: “O país não tá legal, Manaus tá pedindo socorro”

Carlinhos Maia utilizou seu Instagram com mais de 28 milhões de seguidores para cobrar o governo do presidente Lula (PT), que ele apoiou durante as eleições do ano passado. O influenciador digital disse que tem desaprovado a gestão do petista e apontou falta de ações em relação a situação de Manaus que está passando por um estiagem severa e encontra-se coberta por fumaça das queimadas.

“O país não tá legal, a gente está vendo que as coisas não estão legais, Manaus está aí pedindo socorro a bastante tempo, revoluções na internet. Não é porque eu apoio alguém que eu vou tapar os olhos e não vou estar cobrando não, pelo contrário, é aí que a gente deve cobrar. A gente deve cobrar mais alguém que a gente apoiou do que alguém que a gente não apoiou, porque os políticos que a gente não apoia, a gente desce o cacete pra caramba”, iniciou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O influencer também cobrou o posicionamento de famosos que apoiaram o petista no período eleitoral e agora que as coisas estão dando errado se calaram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O país não está legal, a população está reclamando muito. Não vou ficar aqui politicando muito, mas eu quero ver os famosos, estou vendo todo mundo muito quietinho, todo mundo rico e maravilhoso, né? Então pra que falar?… E outra coisa que eu estou observando aqui é, e a galera, cadê, hein? Todo mundo fez campanha, todo mundo fez auê, brigou… Manaus está lá pegando fogo … Cadê os famosões? Os elitizados, politizados. Eu acho que agora também é o momento da gente estar batendo no governo, principalmente nós que apoiamos nós temos que ser os primeiros a bater, a cobrar, a perguntar”, disse.

Redação AM POST*