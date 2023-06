Assista: Carlinhos Maia se pronuncia após pancadaria em sua festa e detona Dayanne Bezerra: “Para que está feio!”

O digital influencer, Carlinhos Maia, se pronunciou sobre a briga, ocorrida na madrugada deste sábado (10), entre Dayanne Bezerra e Rico Melquiades em sua festa no São João da Vila, em Penedo, Alagoas. A situação acabou em pancadaria e o vídeo do momento viralizou nas redes sociais.

O humorista repreendeu a atitude da advogada e afirmou que ela estava errada na confusão. “Você está errada, Dayanne. Você briga demais nas festas. Você está prejudicando a sua própria família Dayanne. Já deu. Você é engraçada, tem uma lado massa, mas esse seu lado de toda hora estar causando barraco na festa dos outros ou nas suas só prejudica você mesmo e as suas irmãs e a sua família”, disparou Carlinhos.

Segundo o humorista, a briga não teve um motivo plausível: “Eu não consigo entender como você ama tanto as suas irmãs, a sua mãe, e não para de brigar. E sempre por bobagem, as suas brigas são sempre fúteis. A briga dessa galera é sempre muito boba, muito pequena. Ontem, vocês vieram ao meu evento, vocês não tiveram respeito comigo, com as pessoas da vila. Vocês brigaram por motivo fútil“.

“Não é legal, você tem uma filha de 15 anos. Sua irmã estava aqui chorando, se acabando. O tanto que ela está tentando amadurecer em relação a isso. E sabe qual é o mais louco de tudo isso? É que todos nós somos absolutamente nada. A gente se leva a sério demais. No fim das contas, a gente vai virar pó e ninguém vai lembrar da gente“, refletiu Carlinhos.

“Para que está feio! Já deu! O próximo passo é o que? Você é influenciadora, você tem uma filha de 15 anos, tem irmãs. Você está prejudicando sua família por sempre passar do ponto, se exceder. Deixa as pessoas sorrirem com você. A Dayanne que eu conheço, que você me mostra, é superengraçada. Essa Dayanne agressiva, baixa, que vai nos eventos para brigar, eu não quero na minha vida”, aconselhou.

Resposta

Porém, após a fala do Rei do Instagram, a irmã de Deolane Bezerra decidiu rebater.

“Eu não saí da minha casa e vim pro seu evento disposta a brigar, a ser barraqueira, muito menos pra prejudicar ou envergonhar a minha família. Eu não disse que estava certa, ao contrário, reconheço o meu erro. Só que eu desejaria da sua parte a imparcialidade porque ambos erraram. O erro foi dos dois lados, mas defender o coleguinha deve ser mais fácil. Não se preocupe, estou pegando minhas coisas e indo embora com a minha família”, declarou ela.

Rico Melquiades

Antes disso, o influencer Rico Melquiades se pronunciou e deu a sua versão sobre a briga com Dayanne Bezerra. O vencedor de “A Fazenda 13” disse que não encostou um dedo na advogada e que apenas entrou na frente dos tapas para defender sua irmã.

“Eu não conheço das leis, eu sou leigo. Mas, o mínimo que eu sei é que em hipótese alguma, em ocasião nenhuma eu posso relar um dedo em uma mulher, gente. Eu não fiz isso, eu jamais faria isso. Minha parte na confusão foi tentar proteger minha irmã e só colocar o braço. Estava ela (Dayanne), a outra irmã dela, um cara de xadrez. Fiquei na frente para os socos e tapas vir todos em mim”.