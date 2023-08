Assista: Carlinhos Maia se pronuncia sobre notícia de que arrecadou R$ 2 milhões da Lei Rouanet para produzir reality show

O influenciador digital Carlinhos Maia se manifestou na noite desta quarta-feira (30) em seus stories no Instagram para negar uma notícias que circula nas redes sociais de que ele teria arrecadado R$2 milhões da Lei Rouanet para produção de um reality show. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira.

Após repercussão negativa e ser criticado nas redes sociais, o influencer disse que é mentira.

“Em alguns lugares está saindo que eu peguei dinheiro com a Lei Rouanet, meu irmão não sei nem o que é isso. Quer dizer, na verdade eu sei que essa lei existe mas nunca peguei dinheiro, não abri processo nenhuma para pegar dinheiro em Lei Rouanet e nem faria isso, tenho abuso desse negócio de pegar dinheiro com político, isso não existe, todo projeto é com meu próprio dinheiro das minhas publicidades”, disse.

Carlinhos Maia nega que tenha arrecadado R$ 2 milhões da Lei Rouanet para novo projeto pic.twitter.com/hmGUaJXlho — AM POST (@portalampost) August 31, 2023

“Esqueçam isso não dei entrada de nada de lei, de político, de nada, nem quero, nem vou e espero nunca na minha vida precisar disso. Eu tenho que falar porque já tinha gente aqui falando para mim: ‘olha pegou dinheiro do governo’, não meu amor não preciso não, não preciso de jeito nenhum”, destacou.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a produção em questão seria uma parceria da empresa Nonstop e o canal Multishow e teria relação com a Casa da Vila, organizada pelo influenciador. Conforme a sinopse do produto, o reality show se chama “Stories de uma Vila” e consiste em “mostrar o cotidiano e as problemáticas de uma vila no interior do Alagoas”.

Ainda segundo Fábia, no site da Ancine é possível ver que já foram arrecadados mais de R$ 2 milhões com a Lei Rouanet. No entanto, o status atual é “aguardando captação”.

Redação AM POST*