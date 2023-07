Um homem registrou um flagrante de sexo explícito enquanto passava por uma rua. Um casal transa tranquilamente no chão do ponto de ônibus, com direito a cachorro do lado, que dormia em uma coberta e uma mulher sentada nos bancos, assistindo o ato libidinoso. O fato aconteceu no município de Laranjeiras do Sul, na Região Centro Oeste do Paraná.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, a pessoa que filma para o carro próximo ao casal e ‘narra’ toda a situação.

“Soco, soco, soco nem que chova, isso! Soco nela. Eita galo velho”

O casal se intimida e para de transar. O homem ainda pergunta da mulher que assiste a cena, se ela é parente deles.

Assista: casal é flagrado fazendo sexo em ponto de ônibus pic.twitter.com/10tHULadov CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — AM POST (@portalampost) July 24, 2023

Redação AM POST