Assista: Casal salta de carro em movimento antes de veículo cair em ribanceira

Um incidente dramático ocorreu no último sábado (27) na rodovia SC-410, no município de São João Batista, em Santa Catarina, quando um casal pulou de um carro em movimento momentos antes do veículo despencar em uma ribanceira.

Imagens de câmeras de segurança viralizaram nas redes sociais, mostrando o carro em movimento com a porta do passageiro aberta. Primeiramente, um homem pula do veículo e cai no chão, enquanto o carro para brevemente. Em seguida, a motorista, aparentemente ferida, também pula do carro em movimento, que logo depois se choca contra um muro e cai pela ribanceira, segundo relatos do Corpo de Bombeiros. O veículo caiu de uma altura aproximada de seis metros, ficando pendurado em árvores, com risco de cair no rio próximo.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), testemunhas relataram que o casal estava discutindo antes do acidente. Após o veículo parar na ribanceira, o casal saiu caminhando pela rodovia e deixou o local, apesar da aparente lesão na cabeça da motorista.

Os Bombeiros relataram que uma guarnição procurou pelos envolvidos na região, mas um morador informou que o casal recusou atendimento médico quando abordado. Até o momento, a identidade do casal não foi confirmada.

O caso permanece sob investigação das autoridades locais para esclarecer as circunstâncias que levaram ao acidente e para identificar os envolvidos, visando garantir a segurança e o esclarecimento dos fatos relacionados a esse incidente surpreendente.

