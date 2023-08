Assista: Celso Russomanno é ameaçado e xingado por homem durante gravação

Um homem desconhecido ameaçou e xingou o deputado federal Celso Russomanno (Republicanos-SP) durante a gravação na segunda-feira (21/08) do quadro Defensor do Consumidor, do programa Cidade Alerta, na Record TV, em uma loja de produtos eletrônicos no centro de São Paulo.

O vídeo do incidente se tornou viral nas redes sociais e mostra Russomanno ordenando ao homem que “fique quieto”.

“Fica você na sua. Tá gritando comigo? Tá gritando? Grita de novo! Grita aí, grita aí”, dispara o rapaz. O deputado empurra o homem, que começa a xingá-lo. “Põe a mão em mim, malandro, põe! Seu pau no c* do caralh*”, acrescentou.

🚨AGORA: Homem parte para cima de Celso Russomanno durante matéria sobre irregularidades em estabelecimento, em São Paulo. pic.twitter.com/dT9O4KVcvG

Após a declaração do deputado, o responsável pelos insultos grita e é contido por outras pessoas presentes no local.

Em entrevista ao portal R7, Celso Russomanno explicou que estava no estabelecimento para resolver o problema de uma cliente que havia deixado o console de videogame para conserto há 82 dias. De repente, o homem surgiu no vídeo – não se sabe se ele possui vínculo com a loja – e começou a gritar.