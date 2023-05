Assista: Concurso Miss Universo AM é acusado de não dar apoio para candidata do interior retornar para casa após desfile

Circula nas redes sociais vídeo de pessoas reivindicando apoio do concurso Miss Universo Amazonas 2023, realizado em Manaus, na noite deste domingo (28), para dar recursos para a Miss Humaitá, Irena Feitosa, voltar para sua casa, no interior do estado, após o desfile.

No vídeo divulgado, mostra o momento em que as famílias de outras candidatas se juntam, revoltadas com a situação, e pedem ajuda. Segundo o homem que filma, Irena foi sozinha ao concurso, que supostamente não se “responsabiliza” pela volta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Não vou aceitar. Chamem alguém e coloquem essa moça de uma forma digna dentro de um transporte para a casa dela. E o show já acabou”, diz uma mulher. “A moça precisa retornar para casa e não tem condições financeiras”, alega.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Irena Feitosa surgiu nas redes sociais dizendo que está tudo bem. “Estou aqui com o coordenador Miro Sampaio, estou tendo todo o apoio do concurso Miss Universo Amazonas”, disse.

O assunto repercutiu nas redes sociais e uma internauta cobrou a deputada estadual, Mayra Dias, que também é primeira-dama de Parintins, e ela defendeu o organizador do evento, Miro Sampaio. “Não filmaram quando o coordenador não a levou, afinal, ele estava finalizando as coisas por lá no momento que gravaram aquilo e conhecendo o Miro sei que jamais ele deixaria alguma menina sem apoio nenhum”, disse.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Humaitá informou que tudo não passou de “sensacionalismo” e que Irena já tinha as passagens para a casa garantidas.