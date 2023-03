Assista: Dania Mendez revela se ficaria com Cara de Sapato: ‘tenho esperanças de encontrá-lo’

Redação AM POST*

De volta ao La Casa de Los Famosos, a mexicana Dania Méndez revelou a colegas de confinamento que teria ficado com Antonio Cara de Sapato caso permanecesse no BBB23. O brother foi expulso do programa, juntamente com MC Guimê, na última quinta-feira (16/3) após um episódio de assédio contra Dania Méndez. Os dois foram acionados na Justiça por importunação sexual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O assunto começou quando um dos colegas do reality show elogiou o lutador. “Um cara de dois metros, com as pernas assim”, disse fazendo gestos que indicavam que as pernas do ex-BBB eram bem grossas. Ela ressaltou ainda que ele “é muito bonito” e que gosta de físicos como o dele.

Dania foi questionada também sobre o que poderia acontecer entre ela e Cara de Sapato caso passassem mais dias confinados. Ela deu a entender que ficaria com o brother, mas lembrou que no primeiro dia de programa disse não para ele.

No papo, a mexicana afirmou ainda que ele era o mais bonito da casa e que a tratou muito bem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE