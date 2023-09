Assista: David Guetta curte passeio na floresta amazônica após show no ‘Sou Manaus Passo a Paço’

O renomado DJ francês, David Guetta, aproveitou sua passagem por Manaus após o sucesso do seu show no festival ‘Sou Manaus Passo a Paço’ para se aventurar em um passeio turístico pela região. O artista fez questão de compartilhar alguns dos momentos de sua visita nas redes sociais.

Durante o passeio, David Guetta teve a oportunidade de explorar a incrível fauna e flora da Amazônia. Um dos momentos mais marcantes foi o encontro com o boto-cor-de-rosa, característico da região. O DJ ficou surpreso com a cor do animal, relatando em inglês: “Isso é muito legal! No Amazonas, os golfinhos são rosa”.

Confira:

Além de conhecer a bela fauna local, o músico embarcou em um passeio de barco pelos rios que cortam a região amazônica. Durante a jornada, ele pôde contemplar a exuberância da natureza, com suas águas cristalinas e florestas que se estendem até onde a vista alcança.

Outra experiência enriquecedora vivida por David Guetta foi a visita a uma comunidade ribeirinha, onde teve a oportunidade de aprender sobre a extração do látex de seringueira. Ele se surpreendeu com o processo e valorizou o trabalho e o conhecimento dos moradores locais.

Além de aproveitar o passeio turístico, David Guetta não deixou de interagir com os fãs amazonenses. O DJ foi muito aclamado durante o ‘Sou Manaus Passo a Paço’, onde levou os presentes à loucura com sua presença e talento. Nas redes sociais, os fãs compartilharam fotos e vídeos do show, expressando sua gratidão pela visita do artista à cidade.

Confira:

🚨 A performance de David Guetta no Sou Manaus | Passo a Paço 2023 foi muita boa. Agora foda mesmo foi o homem ter aguentado a sensação térmica de 30ºC durante as duas horas de show usando casaco. 🎶😂 pic.twitter.com/dwZIFMEcqK — Bianca Diniz (@biancaaadiniz) September 6, 2023

Deixando registrado aqui essa memória: show do David Guetta em Manaus pic.twitter.com/BhCdpXImht — Futura concursada (@Raianypr) September 6, 2023

David Guetta tocando o remix de “Mind Your Business” para mais de 50 mil pessoas no festival “Sou Manaus 2023” 🇧🇷 pic.twitter.com/4GXI5MZDKh — Britney Spears Brasil (@BSpears_BR) September 6, 2023

O David Guetta em Manaus ontem foi algo surreal. eu quero tanto que manaus tenha essa visibilidade tanto aqui no Brasil quanto fora que venham mais artistas❤️ pic.twitter.com/jHlWAhg6xx — ALIEN SUPERSTAR 🧑‍🚀 (@BlackWidow_nash) September 6, 2023

A visita de David Guetta a Manaus traz uma visibilidade importante para a cidade e para a região amazônica. A divulgação das belezas naturais e culturais do local por meio de um artista internacional renomado certamente contribuirá para fomentar o turismo na região e atrair ainda mais visitantes.

Além de curtir os encantos naturais da Amazônia, David Guetta aproveitou sua visita para ressaltar a importância da preservação ambiental. Em suas redes sociais, ele compartilhou mensagens incentivando a conscientização sobre as questões ambientais e a importância de cuidarmos da natureza.

Redação AM POST*