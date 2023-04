Assista: Eliezer faz tatuagem em homenagem à Lua, sua primeira filha com Viih Tube

Redação AM POST

Nesta segunda-feira, 24, o ex-BBB Eliezer emocionou a web ao mostrar sua mais nova tatuagem. Em um post feito em suas redes sociais, ele mostrou o passo a passo de como foi criar o desenho para a tattoo.

Com as digitais dele e da mulher Viih Tube, o influenciador juntou os desenhos e uniu com o pezinho de Lua, a primeira filha do casal. A tatuagem foi feita no braço direito.

“Hoje foi o dia de eternizar em mim o maior amor do mundo. Eu nunca senti isso antes, é surreal e forte demais. Minhas tatuagens são as minhas histórias e viagens mas dessa vez foi um pouco diferente. Essa é a mais especial e a mais importante de todas… minha família. Uma homenagem para a minha filha e para a minha mulher”, escreveu Eliezer na legenda do vídeo.

Ao ver a nova tattoo feita pelo seu amado, Viih Tube não resistiu e foi às lágrimas.