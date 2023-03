Assista: Em Manaus, caminhão fica preso em limitador de altura

Redação AM POST

Um caminhão ficou preso em um limitador de altura que dá acesso a passagem subterrânea do São Jorge, Zona Oeste, na tarde desta quarta-feira (8).

Imagens que circulam nas redes sociais mostra o veículo emperrado no dispositivo no meio da avenida enquanto dois homens mexem nas rodas.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para auxiliar no trânsito, mas quando chegaram no local o veículo já havia sido removido e a estrutura não aparentava ruptura.

Essa não é a primeira vez que um veículo pesado fica preso no acesso da passagem subterrânea.

A Prefeitura de Manaus recomenda que condutores estejam atentos a sinalização limite de 4 metros de altura e procurem obedecer as regras.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é infração grave transitar com veículo ou carga com dimensões superiores ao estabelecido pela sinalização, com multa no valor R$ 195,23 e a inserção de 5 pontos na carteira.