Assista: Entregador agredido por mulher no RJ ganha moto e bicicleta elétrica

O entregador de aplicativo Max Ângelo dos Santos, agredido com uma coleira de cachorro pela ex-jogadora de vôlei Sandra Mathias Correia de Sá, ganhou uma motocicleta e uma bicicleta elétrica, nesta sexta-feira, 14. Um vídeo mostra o homem recebendo as chaves do veículo.

Max foi agredido pela mulher no domingo de Páscoa, dia 9. Ela saiu para passear com o cachorro quando viu o grupo de entregadores na calçada, em São Conrado, no Rio de Janeiro, e passou a agredi-los. Um vídeo mostra a suspeita atacando as vítimas que chega a dizer para elas “voltarem para a favela”.

A situação teria iniciado após Sandra se incomodar com alguns entregadores que estavam andando de moto na calçada em que ela passeava com o cachorro.

Santos levou chicotadas com a coleira, um soco no rosto e teve a camisa puxada. A agressora foi intimidada a comparecer à 15ª Delegacia de Polícia (Gávea) por duas novas acusações, que são injúria e lesão corporal contra dois entregadores negros.

