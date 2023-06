Assista: Esposa de Stenio Garcia bate-boca com Leo Dias após apresentador opinar sobre harmonização facial do ator

Marilene Saade, que é esposa de Stênio Garcia, 91 anos, ficou revoltada nesta quarta-feira (14) durante entrevista ao vivo no programa ‘Fofocalizando’, do SBT, após o apresentador Leo Dias opinar sobre a harmonização facial do ator que vem dando o que falar desde ontem (13), quando o procedimento foi divulgado com exclusividade na atração.

Léo Dias tinha dito na abertura do “Fofocalizando” que não tinha gostado muito do resultado da transformação e que Stênio Garcia estava “inchado”. Assim que entrou ao vivo no programa, Mari comentou sobre as críticas ao marido e mandou uma indireta, citando uma suposta “imprensa do mal”. Léo Dias se sentiu ofendido e a briga começou ao vivo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Ela não precisa me chamar de imprensa do mal só porque dei minha opinião. Se a pessoa faz uma harmonização e expõe o resultado na televisão, está sujeita às críticas. Eu não disse que ficou ruim, eu disse que acho que exageraram nos procedimentos. Porque foi uma mudança muito radical”, disse o jornalista.

No entanto, Marilene negou que a menção à “imprensa do mal” tenha sido indireta para Leo. Já o jornalista alegou que a produção do programa disse que ela teria reclamado da opinião dele.

Os outros apresentadores do “Fofocalizando” até tentaram apaziguar a situação, mas Marilene seguiu indignada e alegou ter sido agredida por Leo, que ela garante nunca ter ouvido falar na vida. Em dado momento, a atriz se revoltou contra o programa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Nunca vi esse rapaz na minha vida e o cara começou a me agredir, falar alterado. Ah, não! ‘Peraí’, vocês estão me expondo numa situação na minha casa. Vamos, então, terminar, não podiam ter posto esse cara falando porque vocês só estão querendo audiência, né?”, disparou Saade.

Quando o clima esquentou de vez e chegou ao ápice, Marilene fez ameaças aos integrantes da atração e teve o áudio cortado. “Eu vou bater em vocês, vou massacrar vocês. Eu vou massacrar num grau que vocês não têm noção, porque é um absurdo vocês entrarem na minha casa, invadirem minha casa pro cara me destratar. O que é isso? Vocês acham que eu sou o que? Eu estou doente, acabei de operar. Eu vou falar com Silvio Santos!”, protestou, aos prantos.

Com isso, a apresentadora Chris Flores teve que tomar as rédeas da situação para acalmar os ânimos.

“Olha, eu super entendo o que tá acontecendo porque é natural, a internet é assim. As pessoas vão dizer o que elas pensam, se gostaram, se não gostaram, vão fazer brincadeira porque faz parte. A gente pode ver de duas maneiras. A gente pode ver com bom-humor, com piada… Vocês vêm aqui no nosso programa, a gente brinca um com outro e tá tudo bem. A gente é assim, a gente tem senso de humor, a gente ri da gente mesmo”, iniciou ela.

“Mas eu acho que o que a gente tem que tirar de lição com essa história é: nós temos um homem, um grande ator de 91 ano, que construiu uma carreira linda com muito esforço ao lado de uma mulher incrível que é a Mari que tá com ele até hoje”, continuou. “Ele com vontade de voltar aos palcos, de voltar a televisão, de executar o ofício dele. A felicidade dele era se ver na câmera. (…) A gente tem direito a sonhar. Querem brincar? Brinquem. Mas entendam esse lado que é muito importante: ele quis, ele está feliz, ela também!”, concluiu Chris Flores.