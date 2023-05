Assista: ‘Estava com minha filha dormindo no colo’, diz MC Rebecca ao criticar motorista de APP que não entrou em condomínio

Redação AM POST

Na noite de sábado, 06, MC Rebecca se revoltou com um motorista de aplicativo após ele se recusar a deixar a cantora na casa dela, que fica dentro de um condomínio. Nos stories, a cantora explicou que estava com a filha dormindo, um amigo e malas de viagem pesadas.

Antes de relatar o ocorrido, Rebecca filmou a situação quando desceu do carro na entrada do condomínio. A artista ainda tentou gravar o rosto do motorista, mas o condutor fechou a janela antes dela conseguir.

“Me largou na porta do condomínio, eu com minha filha no colo e eu vou denunciar esse abusado. Esse sem educação. Falta de profissionalismo. Agora tu fecha a porra do vidro, [email protected] do caralh*.”, relatou a cantora durante o vídeo.

Após ficar mais calma, ela voltou a falar sobre a situação ao lado do amigo que estava no momento e presenciou a confusão.

“Quando a gente chegou aqui, ele queria deixar a gente do lado de fora do condomínio, alegando que o endereço que estava (no aplicativo) era do lado de fora, na porta. Só quem pega uber para condomínio sabe que é normal chegar ao condomínio e entrar. Todo motorista de Uber sabe disso, porque não é comum colocar o nome da rua do condomínio no aplicativo, porque todos os condomínios tem nome das ruas e pode dar confusão”, disse a artista.

No entanto, a tentativa de expor o condutor dividiu opiniões na internet. “Assim como o entregador do ifood, ele não é obrigado a entrar”, falou uma internauta. “Expor o cara que levou ela na porta do condomínio e NÃO tem a obrigação de entrar não existe”, disse outra.