Assista: Fã joga cinzas da mãe em palco durante show de Pink e reação da cantora viraliza

Nessa segunda-feira, 26, um vídeo de um fã jogando as cinzas da mãe no palco durante um show da Pink, realizado no Hyde Park, em Londres, viralizou nas redes sociais. A cantora foi pega de surpresa com a atitude inusitada do admirador.

Na gravação, é possível ver o momento em que a cantora interrompe a apresentação da música “Just Like A Phil” e questiona a fã: “Essa é sua mãe?”. A cantora fica incrédula diante da plateia enquanto segura o presente.

“Eu não sei como me sentir sobre isso”, disse a artista. Ainda consternada, Pink demora alguns segundos para voltar a cantar normalmente.

A reação da cantora logo viralizou nas redes sociais e alguns internautas comentaram a ação. “Se é a minha mãe, ela se refaz ali mesmo e dá na minha cara”, brincou uma. “Que povo doido, falta de respeito com a mãe”, criticou outra.

