Assista: família comemora aniversário de avô morto em cemitério de Manaus

Familiares de um idoso, não identificado, comemoraram o aniversário do falecido em redor de seu túmulo em um cemitério de Manaus. O vídeo viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (8°).

No vídeo, é possível perceber que os familiares do falecido se reúnem ao redor do túmulo e festejam o aniversário do idoso com comidas e refrigerantes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A festa foi organizada pelas filhas e netas do falecido já que todos os anos o familiar gostava de comemorar aniversário.

Família comemora aniversário de avô falecido dentro do cemitério São João Batista, em Manaus. pic.twitter.com/W2DzdIUHCc — AM POST (@portalampost) September 8, 2023 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST