Assista: Filho de Marília Mendonça, Léo viraliza na web em vídeo da 1ª apresentação de Dia das Mães na escola

O filho de Marília Mendonça, Léo, de 3 anos, fez a primeira homenagem de Dia das Mães na escola para a avó Dona Ruth, que não segurou o choro. A mãe da cantora exibiu o vídeo do momento especial através dos Stories do Instagram.

O menino cantou a música You Are My Sunshine para a avó, Dona Ruth. Ela compartilha a guarda de Léo com Murilo Huff, pai da criança.

Em vídeo publicado no Instagram, Ruth chorou enquanto o neto cantava com um coração com seu nome amarrado ao peito.

Mais cedo, Ruth publicou uma foto do céu e escreveu: “O céu recebeu a primeira apresentação do Leozinho pras mães”.

Marília Mendonça morreu aos 26 anos depois que o avião em que estava caiu, na cidade de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, no dia 5 de novembro de 2021.