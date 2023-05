Assista: Funcionário do Burger King faz xixi nas calças após não ser autorizado a sair do quiosque

Na última quinta-feira, 18, um funcionário da rede de lanchonetes Burger King, identificado como José Vinicius Santos, fez xixi nas calças após ter sido impedido de deixar o quiosque em que trabalha para usar o banheiro. A unidade em que teria acontecido o incidente fica localizada no município de Aracaju, em Sergipe.

Ele divulgou o ocorrido através de um vídeo postado em seu perfil do Instagram onde José afirma que o funcionário não pode deixar o quiosque pois é sujeito a penalidades.

“Quero relatar aqui o inevitável”, disse Santos. “Porque se sair daqui do quiosque, eu levo advertência. Na segunda, eu levo suspensão, e na terceira é justa causa”, afirmou. O vídeo se tornou viral algumas horas depois da publicação.

“Isso aqui é uma injustiça e não pode acontecer”, declarou ele. No texto publicado junto da gravação, José diz que a situação “parece até piada”.

“Não posso sair do quiosque porque se não levo advertência, já recebi uma ontem porque eu não quis fazer hora extra, exatamente, levei advertência porque não fiz hora extra, isso é revoltante, totalmente inaceitável”, escreveu.

Em nota oficial publicada pelo Burger King, a empresa lamenta profundamente o que aconteceu e afirma que não tolera qualquer tipo de falta de respeito.

“Informamos que as pessoas envolvidas no caso foram afastadas enquanto apuramos todas as informações. Estamos prestando todo o apoio e acompanhando o colaborador. Temos na nossa cultura a prática do respeito com as pessoas em qualquer ambiente e não deixaremos de tomar todas as medidas cabíveis.”

