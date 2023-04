Assista: Funcionários de supermercado brigam com acusadas de roubar 50 ovos de páscoa

Redação AM POST

Vídeos que circulam nas redes sociais neste sábado, 8, mostram três mulheres e três menores infratores apreendidos na tarde da terça-feira, 4, após tentarem furtar diversos ovos de Páscoa avaliados em cerca de R$ 3,5 mil. O incidente ocorreu no Supermercado Guanabara, localizado no bairro Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

De acordo a Polícia Militar, a confusão começou quando as mulheres tentaram sair do local sem pagar pelos produtos. No entanto, ao serem flagradas pelos seguranças, uma briga generalizada teve início, com socos, chutes e puxões de cabelo.

Uma funcionária do supermercado teve seus cabelos puxados pelas mulheres e pelas imagens registradas em vídeo, é possível ver que ela tentou se defender com chutes. O episódio chamou a atenção dos clientes e frequentadores do local, que ficaram assustados com a confusão.

Os agentes do 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionados para conter a situação e apreenderam os ovos de Páscoa, que foram levados para a delegacia da região. As três mulheres e os três menores infratores foram presos e apreendidos, respectivamente, e encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

Até o momento, o Supermercado Guanabara não se manifestou sobre o incidente. É importante lembrar que a tentativa de furto é considerada crime e pode resultar em prisão e processo judicial.

