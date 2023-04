Assista: Gabriel Santana encontra cantor que queria ‘pegá-lo’ após saída do BBB23

Redação AM POST*

Nesta sexta-feira (31/3), Gabriel Santana foi surpreendido, entrevista a um podcast do BBB23, pela visita do cantor Thiago Pantaleão, que revelou nas redes sociais interesse em ficar com o ator após saída do reality.

No confinamento, Gabriel também admitiu interesse no famoso e perguntou a Marvvila, que o conhece, se ele é bissexual. Gabriel revelou já ter procurado Thiago fora da casa.

Com a repercussão do comentário de Gabriel, Thiago respondeu dizendo que gostaria de ter uma hora a sós com o ator no Quarto do Líder. “Marvvila, se você me ama, você faz esse casal acontecer”, escreveu o cantor em seu perfil no Twitter.

A empinadinha no início, a voz manhosa, o rostin pidão… Boninho me dá uma hora dentro desse quarto do líder com ele na moral 😰🫠 https://t.co/KwIg2pLrtH — Thiago Pantaleão (@thiagoPantaleao) January 27, 2023

“Mandei uma mensagem, ele mandou outra”, contou Gabriel, ainda sem acreditar na surpresa: “Falaram para mim que a entrevista ia ser tranquila, calma. Já começaram trazendo uma polêmica!”.

Gabriel levantou-se para abraçar o “crush”. Ambos trocaram olhares durante a entrevista, deixando a equipe com cara de quem “estava sobrando” no local.

Thiago Pantaleão viajou de São Paulo até o Rio de Janeiro só para conhecer Gabriel Santana pessoalmente. No Twitter, ele posou com o ator e brincou: “Marvvila, deu certo!”.