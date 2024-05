Assista: Garantido e Caprichoso fazem apresentação no Caldeirão com Mion

Após a empolgante passagem de Isabelle Nogueira, a Cunhã-Poranga do Boi Garantido, pelo Big Brother Brasil 24, o Festival de Parintins continua a atrair olhares e oportunidades únicas na mídia nacional. Isabelle, natural do Amazonas, trouxe a cultura do festival para o centro das atenções durante sua participação no reality show, o que agora se reflete em novas oportunidades de visibilidade para o evento folclórico.

PUBLICIDADE

Embora Isabelle não tenha conquistado a liderança que planejava dedicar ao festival, o impacto de suas referências aos bois Caprichoso e Garantido não passou despercebido. Neste sábado (4), os bois icônicos farão uma participação especial no programa “Caldeirão com Mion”, da TV Globo. A presença de Alexandre Azevedo, representando o Boi Caprichoso, e Batista Silva Jr., representando o Garantido, promete encantar os telespectadores com uma amostra autêntica da rica cultura do Amazonas.

A chamada para o programa com os bois Parintins já causou alvoroço nas redes sociais, com fãs ansiosos pela apresentação. Os rumores nos bastidores indicam que a atenção gerada pelo festival pode até mesmo levar a uma transmissão televisiva nacional do Festival de Parintins pela Globo, embora isso ainda não tenha sido confirmado oficialmente pela emissora, pela TV A Crítica (responsável pela transmissão local) ou pelas diretorias dos bois.

Isabelle Nogueira, que alcançou o terceiro lugar no BBB24, conseguiu trazer não apenas entretenimento, mas também uma apreciação renovada pela rica tradição cultural do Amazonas e pelo espetáculo vibrante do Festival de Parintins para um público muito mais amplo.

PUBLICIDADE

Gandhicats vai triunfar um segredo no palco do caldeirão do mion pra vocês, neste sábado. Imperdível! ❤️💙🐆 pic.twitter.com/iqvjgBOTgG — Jorge Saboia (@jorgesaboiaa) May 1, 2024 PUBLICIDADE

Redação AM POST