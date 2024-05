Assista: Garantido e Caprichoso se apresentam no ‘Caldeirão com Mion’ e vencem competição valendo prêmio de R$ 10 Mil

O folclore amazônico brilhou intensamente no palco do “Caldeirão com Mion”, da Rede Globo, neste sábado (4), com a participação dos bois Caprichoso e Garantido, ícones do festival de Parintins, e do grupo de dança Gandhicats.

O número trouxe à tona a energia contagiante do boi-bumbá, uma das tradições mais conhecidas da região amazônica. os bois lideraram a apresentação, trazendo à vida uma coreografia vibrante ao lado do grupo Gandhicats. Juntos, eles criaram uma performance que emocionou a plateia e os telespectadores do programa.

Durante a apresentação, foram executadas quatro toadas que remetem ao universo do boi-bumbá: “Nossa Luta em Poesia – Manifesto do Povo Floresta”, “Viva a Cultura Popular”, “Garantido em Festa” e “Tic, Tic e Tac”. A combinação dessas músicas com a coreografia cativou o público, transportando a essência do festival de Parintins para o palco do Caldeirão.

Segura, peãooooo! Gandhicats chegou com tudo aqui no #Caldeirão 🐂🤩 pic.twitter.com/BSnNw4eIlU — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 4, 2024

De Parintins para o mundo ver: Boi caprichoso e boi garantido 💙❤️ #Caldeirão pic.twitter.com/OcOJNR0Va9 — Ju ribe (@julianaribe) May 4, 2024

O júri do programa foi composto por Nany People, Otávio Muller e Robson Nunes, convidados especiais para o episódio. A cantora Marina Sena e o ator Babu Santana também participaram da avaliação. Após a apresentação, os jurados tiveram a difícil tarefa de escolher a melhor performance, avaliando aspectos como criatividade, técnica e energia.

No final, a vitória foi para a performance conjunta dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido com o grupo Gandhicats, que encantou tanto a plateia quanto os jurados. A equipe vencedora levou para casa um prêmio de R$ 10 mil, um reconhecimento pelo trabalho e dedicação envolvidos na criação da coreografia.