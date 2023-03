Assista: Garota de programa faz sexo com padre e diz: ‘Pagando bem, quem mal tem?’

Redação AM POST

Um vídeo publicado por uma garota de programa na rede social tiktok viralizou e está dividindo opiniões na web, no vídeo a mulher afirma ter ido ao motel com um padre no carro da Arquidiocese.

No vídeo, a mulher identificada como Yasmin, conta que o religioso foi buscá-la no flat onde ela está hospedada no próprio carro da igreja.

“Deus, me perdoe. Mas pagando bem, que mal tem? O padre me buscou aqui com o carro da arquidiocese para fazer um programinha”. Disse a loira.

De acordo com os preceitos católicos, o padre, além de ter praticado o pecado da prostituição, também cometeu o descumprimento do voto de celibato, usando o carro da própria instituição religiosa.

“Será Deus, que eu vou ser salva? Tomara que sim, afinal não sou só eu que erro”, questionou a jovem.

Veja o vídeo