Assista: Gil do Vigor se revolta após participante de reality dizer que sua irmã é “maria-camburão” e tem problemas com a polícia

O ex-BBB, Gil do Vigor, se revoltou e gravou vídeo bem exaltado nas redes sociais após sua irmã, Janielly Nogueira, que está confinada no programa da Record, A Grande Conquista, ter sido chamada de “maria-camburão” e acusada de ter problemas com a polícia pelo participante, Erick Ricarte, que tentava provocá-la durante votação do reality show.

Gil do Vigor saiu em defesa da irmã e ameaçou processar o jornalista. “Seu Erick idiota, quando você sair daí vai se ver comigo, minha irmã é íntegra, não tem problema com polícia nenhuma, minha irmã é honesta”, soltou Gil nos Stories do Instagram, em um momento de revolta. “Ele não sabe com quem mexeu, não. Meu amor, ninguém mexe com a minha família, vou deixar aqui avisado, vou largar aqui minhas provas aqui em julho, vou encontrar com ele”.

Um tempo depois, mais calmo, Gil apagou o vídeo exaltado e decidiu se manifestar de maneira menos agitada. “A gente faz na emoção, tem que e acalmar, falar as coisas com calma. Passou. As providências serão tomadas. Minha irmã é uma mulher íntegra e honesta, maravilhosa, tem seus erros como todo ser humano, não tem perfeição na família Nogueira”, disse.

Dona Jacira Santana, mãe de Gil e Janielly, também se manifestou no Instagram. “Estou com muita revolta. Estou revoltadíssima. Minha filha está participando de um reality show e fiquei com os dois filhos dela, com o maior carinho. Ela disse que o reality é uma oportunidade e eu não deixo meus filhos perderem oportunidades. Aí, vem um participante dizer que minha filha tem problema com a polícia? Não criei filho bandido. Criei filho para a sociedade. Estou com muito ódio. Minha filha é mãe, não criei filho bandido”, afirmou Jacira, dizendo que pretende processar o participante.

