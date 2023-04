Assista: Ginecologista Marcela Mc Gowan explica notícia de que sexo oral causa câncer de garganta e aponta solução; confira

Redação AM POST

A ex-bbb, Marcela Mc Gowan, que é ginecologista, usou as redes sociais para explicar uma notícia que viralizou na web nesta quinta-feira (27) de que o sexo oral ultrapassou o tabagismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e se tornou o principal fato de risco para o câncer de garganta, que nos últimos anos teve aumento de casos. A doença avança em razão da infecção por HPV — o papilomavírus humano, transmitido pelo sexo oral.

“Primeiro a gente precisa saber que não é a prática de sexo oral que causa algum tipo de câncer de garganta. Essa noticia está rodando em todo lugar de maneira bem sensacionalista mas é bom a gente entender o que está querendo dizer. O que esse estudo que as noticias se basearam fala? Sobre um aumento na incidência de câncer de garganta causado por HPV, que é um vírus que faz parte das infecções sexualmente transmissíveis causando verrugas genitais, câncer de colo de útero”, explicou.

O HPV (papilomavírus humano) é capaz de infectar a pele e as mucosas como a boca e a garganta e causar câncer de orofaringe -que abrange língua, garganta e boca.

De acordo com o GLOBOCAN, foram estimados cerca de 92 mil novos casos de câncer de orofaringe no mundo em 2018, 74 mil em homens e 18 mil em mulheres, com cerca de 51 mil óbitos pela doença, sendo 42 mil homens e 9 mil mulheres.

Um estudo mostrou que pessoas com seis ou mais parceiros de sexo oral na vida têm 8,5 vezes mais chances de desenvolver câncer de orofaringe do que aqueles que não são adeptos da prática.

“Mas a boa notícias é que HPV tem prevenção. A gente consegue prevenir HPV com métodos de barreira, ou seja, os preservativos, as camisinhas, inclusive, no sexo oral e com a vacinação. Existe uma vacina de prevenção de HPV, que inclusive no Brasil é distribuída gratuitamente para alguns grupos como meninas e meninas entre 9 e 14 anos e pessoas com alguma questão de imunossupressão, que estão fazendo quimioterapia ou radioterapia”, continuou Marcela.

Marcela destacou que vale muito a pena tomar a vacina para prevenir o HPV — o papilomavírus humano. “Se você não se enquadra nesses grupos você também consegue encontrar essa vacina fora do SUS, é uma vacina que vale muito a pena porque te ajuda a viver uma vida sexual mais tranquila, prevenir a infecção para que a gente possa desfrutar de tudo que a gente quiser inclusive do sexo oral que é uma prática maravilhosa, deliciosa, que por si só não vai causar nenhum problema”, concluiu.

Assista:

