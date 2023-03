Assista: Influencer de Manaus revela que caiu em golpe e criminosos usaram nome de facção para fazer terror psicológico

Redação AM POST*

A digital influencer de Manaus, Luana Pantoja, revelou em seus stories no Instagram que caiu em um golpe na última sexta-feira (17) em que os bandidos usaram nome de facção criminosa para lhe causar terror psicológico.

“Quando a gente está saindo do bairro meu telefone toca, ai o cara fala assim: ‘oi, é a Luana que está falando? Olha Luana aqui é da facção tal e a gente está te ligando porque houve uma denúncia que uma tal de Mirela tinha falado que você está entregando as nossas paradas’. Ele começou a me fazer várias perguntas, esse cara de deixou atordoada. Esse homem me fez uma pressão psicológica tão grande falando que iam me matar, iam invadir minha casa, que iam pegar minha mãe eu sei que foi horrível“, disse.

Ela afirma que disse ao criminoso que ele estava enganado e ele pediu uma transferência via Pix. “Ela pega e fala bem assim: ‘beleza eu vou acreditar na sua palavra, só que você vai ter que fazer uma transferência para a gente de R$100 para pagar a gasolina do cara que ia invadir a sua casa’. Ai eu falei: ‘tudo bem’. Quando eu fiz a transferência dos R$100 porque eu estava muito nervosa, eu fiquei com muito medo, em seguida ele manda: ‘não os caras estão mandando aqui para ti mandar mais R$100 porque são dois carros’. Aí foi quando eu me ligeui que era jogada“, contou.

Luana possui 24 mil seguidores no Instagram e disse que acredita que os criminosos tenham pegado seu contato telefônico disponibilizado na bia da rede social.

