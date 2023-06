Assista: influenciador culpa Anitta por sexualização de brasileiras e tem conta banida

O influencer João Pedro, que acusou a cantora Anitta de sexualizar as brasileiras, teve a sua conta com 1,3 milhão de seguidores no TikTok banida, nesta quarta-feira (31). Ainda não se sabe se foi um exclusão temporária ou definitiva.

No primeiro vídeo, o influenciador diz ter conversado com amigos americanos e culpa Anitta pelo fato de os gringos pensarem apenas na bunda quando se fala em brasileiras. O vídeo começou a circular nas redes sociais e provocou a ira de fãs da cantora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a repercussão, João Pedro apareceu na sequência chorando em seu perfil no Instagram, reclamando que a conta no TikTok havia sido derrubada devido ao vídeo anterior.

“Na moral, véi, acabei de sair do futebol… Isso foi o maior vacilo que fizeram. Eu perdi um ano de trabalho. Eu perdil um ano de trabalho, p****. A minha conta do TikTok foi banida”, afirmou ele, que decidiu fechar o seu perfil no Instagram.

O jovem é brasileiro, mas mora atualmente nos Estados Unidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não satisfeitos, os fãs de Anitta também iniciaram uma nova campanha, mas, desta vez, para derrubar a conta dele no Instagram, que possui 170 mil seguidores.

https://twitter.com/portalampost/status/1664260346402488322?t=_0w5wy4LYCyqQu9I1J3P8g&s=19

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

https://twitter.com/portalampost/status/1664260391600373761?t=590Rkm9m81ySZ39LGYW16A&s=19

Redação AM POST