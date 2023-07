Assista: Influenciadora Magrinha Ellen anuncia gravidez de risco e diz que por isso se afastou das redes sociais

A influenciadora digital Magrinha Ellen anunciou nesta quarta-feira (19) que está esperando o terceiro filho, mas confirmou que a gestação não será tranquila como as anteriores pois é de risco. Esse é seu primeiro filho fruto de relacionamento com seu marido, Luan Barros.

“Gente infelizmente a minha gravidez é de risco, e eu preciso ficar em casa e isso é o que mais está me maltratando porque vocês sabe que eu não sossego e eu preciso ficar deitada de repouso total. […] Esses dias eu me afastei para me cuidar, fazer exames porque eu perdi líquido, tive alguns sangramentos, então eu estou com descolamento. Então o motivo de eu ter me afastado quietinha no meu canto foi esse”, disse.

Influenciadora Magrinha Ellen anuncia gravidez de risco em Manaus pic.twitter.com/ggxDReTJni — AM POST (@portalampost) July 19, 2023

Em sua última aparição nos stories do Instagram na última quinta-feira (13), Magrinha Ellen fez um desabafo e disse que vinha recebendo mensagens de ódio e ameaças desde que os influencers Lucas Picolé e Isabelly Aurora, foram presos na semana passada, na Operação Dracma, da Polícia Civil do Amazonas, suspeitos de envolvimento em esquema fraudulento de venda de rifas clandestinas que movimentou mais de R$5 milhões, e outros crimes em Manaus.

Após o episódio ela se afastou das redes sociais por uma semana e reapareceu hoje para contar a novidade aos seus seguidores. Vale lembrar que em setembro de 2022 faleceu a filha caçula da influenciadora, Luna Lima Lemos, de 5 anos, que morreu após perder batalha para a leucemia.

“Oi meu povo, hoje eu vim compartilhar uma benção na minha vida, há 10 meses atrás Deus levou minha anjinha que está lá no céu e agora ele me presenteou com uma benção maravilhosa dessa❤️ mas nada vai supri a minha perda mas de alguma maneira ele quis deixar meus dias mais feliz novamente, vou ser mamãe mais uma vez e não sei descrever essa felicidade”, escreveu ela no Instagram.