Assista: Influenciadora Magrinha Ellen chora e revela que está sendo ameaçada após polêmica das rifas em Manaus

A influenciadora digital Magrinha Ellen fez um desabafo nas redes sociais nesta quinta-feira (13) e disse que vem recebendo mensagens de ódio e ameaças desde que os influencers Lucas Picolé e Isabelly Aurora, foram presos na semana passada, na Operação Dracma, da Polícia Civil do Amazonas, suspeitos de envolvimento em esquema fraudulento de venda de rifas clandestinas que movimentou mais de R$5 milhões, e outros crimes em Manaus.

Após a repercussão do caso vários influenciares da capital que trabalham também com rifas cancelaram os sorteios e anunciaram que estão devolvendo o dinheiro dos compradores.

Ellen também trabalhava com rifas mas afirma que sempre fez de forma honesta e que agora está devolvendo o dinheiro de todos os seguidores que participaram, mas que por ser um número grande de pessoas, o processo é demorado.

“Eu não vou mais responder direct de ninguém para o meu próprio bem porque eu estou meio doente já tive algumas complicações, fui parar no médico por conta de xingamentos, é gente me desejando morte, falando que vai invadir minha casa, me chamando de pilantra, de ladra, que eu mereço pegar uma surra, entre outros absurdos. Não tem um ser humano que não fique abalado com isso, porque eu faço o meu trabalho direitinho e por conta de fulano e ciclano que fizeram isso respingou na gente. Infelizmente muita gente inocente está tendo que pagar o pato“, disse.

Ela também comentou sobre a declaração do delegado Cícero Túlio, titular do 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP), que comanda as investigações, de que deve haver novos desdobramentos da operação Dracma.

“Claro gente, ele tá no direito dele, é o trabalho dele, ele tem que continuar a investigação. Enquanto ele achar que deve continuar a investigação, ele vai continuar, não está errado. Só que vocês não podem tirar conclusões próprias. ‘Ah porque o delegada tá investigando quer dizer que ela tem culpa’, não ele tá investigando porque é o trabalho dele, se ele achar alguma coisa a justiça vai ser feita, fulano e ciclano vai ser preso e pronto. Vocês não tem que ameaçar as pessoas de morte”, desabafou.

Redação AM POST*