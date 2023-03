Assista: Íris do caso Bemol solta a voz e canta Marília Mendonça em festa em Manaus: ‘esqueça-me se for capaz’

Redação AM POST

Iris Sales, a funcionária da Bemol que ficou famosa nas redes sociais após ser alvo de um barraco promovido dentro de loja da empresa pela cliente Ismaely Aline que a acusa de ter caso extraconjugal com seu marido, soltou a voz durante um evento na noite dessa quarta-feira (8) em Manaus e cantou musicas da eterna rainha da sofrência Marília Mendonça.

Em vídeo que circula nas redes sociais, a mulher que já tem 100 mil seguidores no Instagram, aparece cantando a música ‘Esqueça-Me Se For Capaz’ junto com o cantor Daniel Trindade.

Em outro trecho em seus stories, Iris publicou parte em canta a musica Ciumeira também de Marília Mendonça que conta a história de uma amante.

Caso Bemol

Um vídeo de barraco ocorrido no local de trabalho de Iris viralizou no dia 8 de Fevereiro deste ano nas redes sociais e foi divulgado até por grandes páginas de repercussão nacional. Desde então gerou-se curiosidade dos internautas para saber quem é a funcionária alvo do barraco já que ela não aparecia nas imagens. Somente depois de atingir 90 mil seguidores ela resolveu aparecer nos stories.

Revoltada, Ismaely imprimiu mensagens picantes que Iris e seu marido teriam trocado no WhatsApp e saiu distribuindo para os clientes da loja.

“Deixa o marido dos outros em paz, Iris, vai trabalhar. Em horário de trabalho, a gente não fica dando em cima do marido dos outros“, começou ela.

“Cuidado com teu marido, isso aí é uma prostituta“, alertou ela para uma cliente que estava passando no local. A mulher também afirma que os dois trocavam fotos sem roupa durante horário de expediente da funcionária na Bemol.

“Prostituta! Enquanto eu aqui, cliente, comprando as coisas para os meus filhos essa vagabunda beijando meu marido no banheiro, essa safada“, gritou a mulher na loja.

“Tu fica com ele para ti porque eu já arrumei as coisas dele todinhas, joguei num saco de lixo e mandei para a tua casa, sua vagabunda. E as tuas fotos peladas eu tenho todas no print“, disparou a mulher.