Assista: Iris Sales rebate Ismaely e fala abertamente sobre confusão na Bemol: ‘eu não fui amante de ninguém’

Iris Sales, a ex-funcionária da Bemol que ficou famosa nas redes sociais após ser alvo de um barraco promovido dentro de loja da empresa em fevereiro deste ano por Ismaely Siqueira que a acusa de ter tido caso extraconjugal com seu ex-marido, decidiu quebrar o silêncio e contar em entrevista ao podcast Empoderando nessa terça-feira (22) a sua versão da história. Após repercussão do caso as duas mulheres se tornaram influenciadoras digitais nas redes sociais.

“O que aconteceu foi apenas uma conversa, desde o início eu falo, apenas uma conversa mesmo e nunca tive caso com ninguém de quatro anos, nunca me levaram para hamburgueria, nunca me levaram para canto nenhum. Trouxeram isso na internet como uma verdade e essa não é a verdade, eu não tive caso com ninguém eu não fui amante de ninguém“, disse.

“Eu não venho na internet contar mentira, inventar personagem, eu sou uma pessoa verdadeira então não trago mentiras na internet“, completou.

Recentemente Ismaely esteve no centro de outra polêmica e perdeu contratos de trabalho após ser acusada por sua ex-assessora e prima, Gabriela Pedrosa, de nunca ter deixado seu ex-marido mesmo após toda a repercussão da traição nas redes sociais. Inclusive entre as perdas de Ismaely, ela também foi retirada do comandado do podcast Iris participou.

Vale lembrar que duas se tornaram influenciadoras digitais após viralizar o vídeo da confusão dentro da loja. O caso ganhou repercussão nacional e as duas ficaram famosas na web chegando a trabalhar com divulgação de empresas em seus perfis no Instagram.

Redação AM POST*