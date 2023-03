Assista: Ismaely faz desabafo sobre traição do ex e expõe prints das conversas dele com Iris da Bemol: “traída e processada”

Redação AM POST*

Ismaely Aline fez um desabafo nas redes sociais e voltou a falar de vídeo que viralizou nas redes sociais de dela fazendo barraco em uma loja Bemol, o dia 8 de fevereiro deste ano, acusando a funcionária da loja Iris Sales de ter caso extraconjugal com seu marido, chamando-a de ‘prostituta’. O caso ganhou repercussão nacional e as duas ficaram famosas na web chegando a trabalhar com divulgação de empresas em seus perfis.

Em post no Instagram a Ismaely resolveu mostrar os prints de supostas conversas entre e Iris e seu ex-marido. Na conversa os dois falam coisas picantes.

“Eu me senti obrigada a ter que voltar em um assunto que me fere, que me dói. Além de ser traída, humilhada publicamente eu fui desmentida e processada. A única coisa que me restou de tudo isso foi a minha honra, o meu caráter e a minha moral”, disse.