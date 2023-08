Uma mulher, identificada como Raissa Durante usou as redes sociais neste sábado (12), para tentar se defender de acusações de tráfico humano, após a amazonense identificada apenas como Stefany, de 25 anos, sumir na Itália. O caso repercutiu após a irmã da jovem, Isabely Servolo, pedir ajuda para encontrar Stefany que havia sido supostamente sido traficada por uma rede de tráfico humano.

No vídeo, Raissa afirma que Stefany a procurou afirmando que estava com problemas financeiros e pediu ajuda para ir para a Itália. A jovem relatou ainda que durante uma festa, Stafany fez uso de entorpecentes e gravou um vídeo afirmando que estava sendo perseguida e traficada por italianos.

O vídeo foi enviado para a irmã da jovem, Isabelly Servolo, que usou as redes sociais para pedir ajuda. Ate o momento não há o pronunciamento de Stafany sobre a polêmica.

Veja vídeo:

Assista: jovem desmente amazonense que afirmou ter sido traficada na Itália pic.twitter.com/SVnskZTxBM CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — AM POST (@portalampost) August 13, 2023

Entenda o caso:

Isabelly Servolo usou as redes sociais neste sábado (12), para pedir ajuda para encontrar a irmã amazonense, Stefany, que supostamente havia desaparecido na Itália. De acordo com os relatos, a jovem foi traficada por uma organização de tráfico humano no País.

No vídeo gravado pela Stefany, ela afirma que está no aeroporto de Naples International Airport na Itália e avisa que foi traficada por italianos.

“Se eu sumir você já sabe”. disse a jovem. A irmã dela, Isabelly Servolo, ficou desesperada com a declaração e pediu ajuda nas redes sociais para encontrar a jovem.

” Minha irmã Stefany mandou mensagem às 4hrs da manhã se despedindo, fiquei preocupada e tentei falar com ela quando ela me respondeu falando que tinha sido sequestrada na Itália em Bari, ela não me informou que tinha ido viajar e são poucas as informações que eu tenho, porém eu peço ajuda compartilhando o caso dela para chegar nas autoridades federais e italianas”, afirmou Isabely.

”Essa tal de Raissa que convidou ela para ir na Itália e a suspeita é que ela esteja envolvido nesse esquema de tráfico”, relatou a irmã da jovem nas redes sociais.

Fonte: D24am