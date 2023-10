Assista: Juliette fala sobre queimadas na Amazônia e cobra mídia: “não estou vendo grande alarde”

A cantora e ex-BBB Juliette Freire, que tem mais de 30 milhões de seguidores no Instagram se manifestou nesta sexta-feira chamando a atenção para a situação do Amazonas que sofre drasticamente com uma severa estiagem e está coberto por fumaça de queimadas.

A ex-BBB disse que conversou com fãs de Manaus que relataram a situação. Hoje pelo terceiro dia consecutivo a capital está coberta por uma intensa cortina de fumaça, provocada pelas queimadas irregulares.

“Gente o que é que está acontecendo com o nosso país nos últimos dias? Eu estava conversando com uns fãs de Manaus. A Amazônia está queimando, as pessoas não estão conseguindo respirar e eu não estou vendo grande alarde, nem na mídia e nem grandes esforços por parte dos governantes”, disse.

Juliette também cobrou atenção do mundo para a situação que o Amazonas está enfrentando.

“Existe o problema da seca, sim, mas principalmente as queimadas ilegais, não há fiscalização, não há combate suficiente. Esse é um problema nacional, um problema global”, completou.