Assista: Justiça dos EUA mantém prisão do marido da cantora gospel Heloísa Rosa suspeito de estuprar menina de 6 anos

Marcus Grubert, marido da cantora gospel Heloísa Rosa, foi submetido a uma audiência de custódia nesta semana em Osceola County, na Flórida, após ser preso sob acusação de estupro de vulnerável contra uma menina de seis anos. Durante a audiência, o pedido de fiança feito pela defesa foi negado, resultando na continuidade de sua prisão.

O caso de abuso sexual aconteceu em 2 de abril de 2023, nos Estados Unidos, onde a família reside. Na ocasião, a criança passou a noite na residência de Heloísa Rosa, na companhia dos filhos da artista. No dia seguinte, ao ser buscada pela mãe, a menina relatou os eventos ocorridos durante a madrugada, alegando que Marcus Grubert, marido da cantora gospel, havia abusado dela.

A Hope & Justice Foundation, uma organização que oferece apoio às famílias das vítimas de crimes sexuais, divulgou nesta sexta-feira (24/5) um vídeo com as imagens da audiência de custódia de Marcus Grubert. O procedimento é semelhante ao adotado no Brasil.

Durante a audiência, a defesa de Grubert, representada pela advogada Michelle Yard, ouviu a decisão da juíza Strowbridge. O juiz Keith Carsten, que está à frente do caso, determinou que existem causas prováveis suficientes para as alegações de crime capital. Com isso, Marcus Grubert não terá o direito de responder ao processo em liberdade e permanecerá detido até a próxima audiência judicial, cuja data ainda será definida.

Além da prisão sem direito à fiança, Grubert também recebeu uma ordem judicial que o proíbe de ter qualquer contato com a vítima ou com possíveis testemunhas do crime. Essa medida é comum em casos de crimes sexuais, visando proteger a integridade da vítima e evitar qualquer tipo de influência ou intimidação por parte do acusado.

Marcus Grubert foi enquadrado no artigo 9940118C do estatuto da Flórida, referente à violência sexual contra a criança.

A notícia da prisão de Marcus Grubert chocou a comunidade gospel, onde Heloísa Rosa é uma figura de destaque. Conhecida por suas músicas de adoração e por seu trabalho no meio religioso, Heloísa Rosa ainda não se pronunciou publicamente sobre o ocorrido.

A Hope & Justice Foundation, através de seu porta-voz, ressaltou a importância de apoiar as vítimas e suas famílias durante o processo judicial.

O caso continua a ser investigado pelas autoridades locais, que trabalham para reunir mais evidências e depoimentos que possam fortalecer o processo contra Grubert. A gravidade das acusações e a sensibilidade do caso exigem uma abordagem cuidadosa e rigorosa por parte do sistema judicial americano.