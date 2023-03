Assista: Lincoln Lau diz que foi agredido por Gabi Martins após vazar prints de traição

Redação AM POST

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gabi Martins, 26, foi as redes sociais para expôr um print de uma troca de mensagens de seu ex-namorado Lincoln Lau, com Kamille Milane. Após ver seu nome entre os assuntos mais comentados nas redes, Lincoln foi ao Instagram para se defender, e publicou uma nota dizendo estar de consciência tranquila.

Em seguida, ele compartilhou vídeos dando detalhes de seu relacionamento com a sertaneja.

“Não quero ficar falando mais sobre esse caso, estou sofrendo bastante e as pessoas ficam brincando e criando fofocas baseadas no que elas acham, cronologias, situações e fatos para vender e ganhar dinheiro com o sofrimento alheio. Como eu disse, respeito muito a Gabi e qualquer coisa que formos falar aqui só vai criar mais sofrimento para nós dois. Temos os nossos motivos e não precisamos ficar alimentando esses urubus que vivem do sofrimento alheio. Não vou fazer exposição de nenhuma situação, nem de motivo, nada, cada um sabe o que fala, o que diz e tem responsabilidade sobre o que diz. Eu sei o real motivo. E de mim ninguém vai saber”, dizia um trecho do texto postado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No vídeo, o influenciador disse ter perdido familiares e enfrentando uma forte depressão:

“Por quê ela não fala que me agrediu três vezes durante as discussões, me xingou de todos os nomes possíveis? Eu nunca xinguei ela, nunca toquei nela”, disse ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, segundo Lau, Gabi também respondia mensagens de seus ex-namorados.

“Ela me mostrava as mensagens que eles mandavam, e dizia que não respondia, mas quando pedi para abrir o direct, ela tinha respondido. Não dá pra ficar quieto ouvindo só erros meus, quando ela também errava”, apontou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lincoln Lau se pronunciou e disse que Gabi Martins agrediu ele três vezes e que ela mentiu no pronunciamento. pic.twitter.com/r5mXxe0ZkP — Disseram (@disseramoficial) March 18, 2023