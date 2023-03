Assista: Lucas Lucco e Mirella são visto de mãos dadas em viagem

Redação AM POST*

Ao que tudo indica, tem um casal “improvável” se formando. Segundo fontes da coluna LeoDias, Lucas Lucco e MC Mirella foram flagrados em uma pegação dentro de um avião. Além disso, uma página de fãs do cantor revelou um vídeo em que os dois aparecem de mãos dadas após chegarem em Angola, na África.

Segundo as fontes da coluna, o sertanejo e a funkeira sentaram lado a lado no voo e não se inibiram perante as pessoas e a pegação rolou ali mesmo. O cantor chegou ao país africano para realizar um show, será a primeira apresentação no país.

Lucas Lucco terminou seu casamento de longa data com Lorena Carvalho no início de 2022. Já Mirella, solteira desde o término com Dynho Alves, tem emplacado affairs nos últimos meses. A funkeira já chegou a ser flagrada com Victor Igoh por esta coluna no ano passado.

*Com informações do Léo Dias