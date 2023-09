Assista: Lucas Picolé é acusado de tentar abusar de jovem bêbeda em Manaus; vídeo íntimo é vazado

Vazaram nas redes sociais um vídeo íntimo atribuído ao influenciador digital, Lucas Picolé, 24 anos, que está preso desde julho deste ano após ser alvo da Operação Dracma, realizada Polícia Civil do Amazonas, que investiga fraude na venda de rifas pela internet. Nas imagens ele aparece mantendo relações sexuais com uma jovem.

De acordo com uma fonte, as imagens foram gravadas por câmeras de segurança na casa de Lucas Picolé e encaminhadas por ele mesmo em um grupo restrito de WhatsApp. Agora o vídeo foi vazado por um amigo do influencer que revela que teria ele teria tentado abusar de uma menor de idade.

A jovem chega a tentar sair dos braços de Lucas, mas ele volta a empurrá-la e forçar o sexo. Vale ressaltar que relação sexual sem consentimento é considerado estupro e segundo informações, supostamente a vítima estava extremamente bêbada e até mesmo drogada.

Lucas Picolé é acusado de tentar abusar de jovem bêbada em Manaus; vídeo íntimo é vazado pic.twitter.com/6ARE42RsQ8 — AM POST (@portalampost) September 17, 2023

“Vejam nas imagens a moça sob efeitos de entorpecentes sendo forçada a ter relações com Lucas e tenta sair do momento do estupro”, disse a fonte que destaca haver diversos vídeos do influencer de cunho sexual envolvendo menores de idade.

Em determinado momento do vídeo aparece a data de 28 de junho deste ano. Lucas Picolé foi preso pela segunda vez no dia 5 de julho deste ano quando foi deflagrada a segunda fase da Operação Dracma.

A reportagem do Portal AM POST não conseguiu contato com a defesa do influenciador até o fechamento desta matéria.

Redação AM POST*