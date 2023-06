Assista: Luciano Huck chama de ‘idiotas’ passageiros de submarino que pagaram mais R$1 milhão para ver destroços do Titanic

O apresentador Luciano Huck chamou de “idiotas” os passageiros do submarino OceanGate Titan que desapareceu na noite de domingo (18/6) em alto mar em uma expedição que visava levar turistas para visitar os destroços do Titanic na costa do Canadá. O passeio tem um custo por pessoa que ultrapassa o valor de R$1 milhão. A atração conta com mergulhos exclusivos, que custam US$ 250 mil, aproximadamente R$ 1,192 milhão por passageiro.

“Fico imaginando como o idiota, idiota, paga 250 mil dólares para entrar naquela lata de sardinha. É meio mórbido, porque o cara vai pro espaço, eu entendo, tem uma mega tecnologia, o cara vai decolar um foguete, bilhões de dólares investidos, tecnologia que você vai usar em outras coisas”, disse Huck durante entrevista no podcast Podpah comandado por Igor Cavalari (Igão) e Thiago Marques (Mítico).

Em seguida, o apresentador destacou as características do submersível. “O cara entrar num negócio redondo, do tamanho de um bote inflável, tem nem cadeira para sentar, aí desce com um joystick, uma janelinha, para ver um navio que morreu 1.600 pessoas”, ressaltou.

Ao final, Luciano falou sobre a vaidade que pode ter levado a morte dos passageiros.“Onde vai a vaidade humana? A reflexão que faço um pouco disso é que você pode ter o dinheiro e o poder que quiser, é a natureza que manda. Não dá para você achar que pode enfrentar o mar”, concluiu.

Redação AM POST*