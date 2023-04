Assista: mãe de Marília Mendonça desabafa após vazamento de fotos da necropsia

Redação AM POST

Nesta sexta-feira, 14, Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, usou as redes sociais para desabafar sobre o vazamento das fotos da necropsia da filha após o acidente de avião que a vitimou em novembro de 2021.

“Apesar de o episódio ter acontecido ontem (quinta-feira, dia 13), eu não me pronunciei ontem por causa do Leozinho. Ela já entende tudo o que eu falo e também já entende quando acontece alguma coisa”, disse Ruth, que não havia dito nada ainda por estar cuidando de Leo, filho de Marília.

Nos stories do Instagram, a mãe da cantora disse que a família está chocada com a divulgação das fotos que estavam no inquérito policial que investigava o acidente e reforçou o pedido para que não compartilhem as imagens vazadas.

“A família está chocada com tanta monstruosidade. Mas isso também não me surpreende. O mundo não me surpreende mais… Esses monstros que fizeram isso não me surpreendem, porque eles já haviam feito outra vez. O que está faltando é lei. Está faltando justiça. Aqui não pode ser terra sem lei. Redes sociais não podem ser terra sem lei. A gente precisa que esses delinquentes paguem.”, disse ela enquanto desabafava.

“Não tem outra palavra: são delinquentes que não respeitam a memória da pessoa que se foi e também não respeitam a família. Não compartilhem disso. Isso é crime. Não deem audiência para criminoso, porque você vai estar cometendo aí um crime também. E vou dizer: não compactuem com isso! O que a gente planta, a gente colhe.”, finalizou Ruth.