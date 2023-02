Assista: Magrinha Ellen faz desabafo emocionado sobre bastidores do programa da Eliana: “quase não consigo gravar”

Redação AM POST

A digital influencer, Magrinha Ellen, fez um desabafo emocionado sobre os bastidores de sua participação no programa da Eliana exibido na tarde deste domingo (26) no SBT. Ela foi convidada para participar do quadro ‘famosos da internet’ após viralizar na web com o vídeo da ‘Caloteira’, onde Magrinha usa o microfone de um carro de declarações de amor para cobrar sua amiga Britney Maravilha.

De acordo com Ellen, ela ficou muito emocionada ao lembrar nos bastidores do programa de sua filha Luna Lima Lemos, de 5 anos, que faleceu em setembro do ano passado após perder batalha para a leucemia. Segundo ela, a criança a achava muito famosa.

“Quando eu cheguei lá no dia eu quase não consigo gravar porque eu estava muito emocionada. Claro que eu não falei para ninguém, o pessoal achava que eu estava emocionada porque eu ia participar do programa, também era isso, só que eu estava pensando muito na minha filha. Porque na cabecinha da minha filha eu era muito famosa, onde ela chegava ela falava que era filha da magrinha Ellen“, disse.

“Então eu vou dedicar esse programa que a mamãezinha foi para a minha anjinha que está no céu me olhando e orgulhosa da mãe dela, que é cheia de defeitos, mas eu sei que ela tinha muito orgulho da mãe dela famosa, famosa, famosa”, completou.

